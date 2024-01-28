رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد الدورة الثالثة من دورات التربية العسكرية

تفقد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، الدورة الثالثة من دورات التربية العسكرية لطلاب الجامعة للعام الجامعي 2023/2024، يرافقه الدكتور على عبد التواب، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبحضور العقيد أركان حرب أحمد مصطفى، قائد دورة التربية العسكرية الحالية بالجامعة.

وخلال تفقده محاضرة التربية العسكرية، دعا رئيس الجامعة الطلاب إلى اكتساب مهارات التنظيم والالتزام، بالإضافة للثقافة العسكرية التي يكتسبونها من خلال هذه الدورات، التي تنظمها الجامعة سنويًا.

وأكد الدكتور جان هنري حنا أهمية استفادة الطلاب من هذه المهارات وتوظيفها في تنظيم حياتهم وتحصيلهم العلمي، مشيرًا إلى أهمية دورات التربية العسكرية في تعميق روح الانتماء للوطن وقواته المسلحة، وتأهيل الطالب بدنيًا ونفسيًا لاستعداده ‏للانخراط في الخدمة الوطنية.

وأوضح أنها تعد أيضًا دافعًا للطلاب للتعاون من أجل بناء الوطن والعمل على رفعة شأن مصر وحفظ أمنها واستقرارها.