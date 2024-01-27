قرى بني سويف تعاني من نقص اسطوانات الغاز.. والأهالي: أسعار السوق السوداء خيالية

ألقت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز بظلالها على جميع مراكز ومدن وقري محافظة بني سويف من الفشن جنوبا حتي الواسطي شمالا ، فضلا عن الطوابير والزحام أمام المستودعات.

حيث سيطرت حالة من الغضب بين المئات من أهالى القري بمراكز محافظة بني سويف بسبب شكواهم من نقص وعدم توافر أنابيب البوتاجاز داخل مستودعات القرى وصعوبة الحصول عليها دون جدوى من قبل المسئولين علي حد تعبير الأهالي.



“صدى البلد” ألتقي وبعض المواطنين بمختلف المراكز بالمحافظة حيث طالب أحمد حسن 35 عاما،من قرية بني قاسم مركز ببا ، عامل، طالب الحكومة بتوفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية المعلنة، خاصة بعد تفاقم الأزمة ونقصها فى الأسواق وارتفاع سعرها لنحو 130 جنيها فى القرية.

وأشار ربيع أبو الخير من قرية صفط العرفاء مركز الفشن جنوب بني سويف أننا أصبحنا في معاناة مجددا للحصول علي اسطوانة الغاز المدعمة وأصبح الحصول علي أنبوبة خلال الأيام الأخيرة حلم صعب المنال في الوقت الذي ظهرت فيه تجارة السوق السوداء وبيع الأسطوانة بسعر أصبح خيالي بالنسبة للفلاحين ومعدومي الدخل بسبب قلة المطروح.



وأشار محمد كمال من قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف ، 46 عاما، إلى أن أهالى القرية يعانون من عدم توافر أسطوانات البوتاجاز، رغم أن القرية تضم 2 مستودع ويصل تعداد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة.

وفى بنى سويف، قال محمد ناصر من قرية صفط النور بالفشن ، جنوب محافظة بني سويف “نحن مضطرون لشراء الأسطوانات من السوق السوداء و نخضع لأي سعر يفرضه علينا البائع فى حين يشير محمود أحمد، مزارع، إلى استخدام الموقد الذى يعمل بالقش لطهى الأطعمة وتدفئة المياه، لعدم قدرته على شراء أسطوانات البوتاجاز من السوق السوداء.

من ناحيته أعلن المهندس وصفى عبدالله وكيل عام وزارة التموين ببنى سويف، حدوث انفراجة كبيرة فى أزمة البوتوجاز خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يتم حاليا زيادة إنتاج أسطوانات البوتاجاز لحل الأزمة بمصنعى التعبئة بالمحافظة، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على مستودعات الغاز، من قبل مفتشى التموين، ومتابعة ومراقبة التوزيع والبيع بالسعر الرسمى 75 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

وأضاف “عبدالله” فى تصريحات صحفية، أنه يتم فى الوقت الراهن رصد أماكن الاختناقات على مستوى المحافظة؛ للدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز، مبيّنا أن المديرية تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية فى عدد من مستودعات البوتاجاز، إذ جرى تحرير عددا من المحاضر ضد مسئولى تلك المستودعات.