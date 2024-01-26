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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. الاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بمحافظة بني سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول  النيل بمركز ببا، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

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وتفقد السكرتير العام المساعد مخر السيل بغياضة الشرقية والسد الركامي بوادي فقيرة ، للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أية تداعيات خاصة بسقوط الأمطار أو أية سيول محتملة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار المراجعة لكافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائماً،والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل دوري.

 

 

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