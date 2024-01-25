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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بإعادة توزيع درجة سؤال في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

صدى البلد

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بإعادة توزيع درجة السؤال الأول بامتحان مادة العلوم في ختام امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية ، في استجابة لمطالب بعض أولياء الأمور الخاصة بذلك .


من جانبه ، قال وكيل وزارة التربية و التعليم ببني سويف في بيان اليوم / الخميس / - أنه تقرر توزيع درجة السؤال الأول بالعلوم " عمر الشمس حتى الآن " كالتالي بالنسبة للطالب الذي تمكن من حله ستحتسب له درجة السؤال ( نصف درجة فقط ) ، أما الطالب الذي لم يتمكن من حله سيتم توزيع درجته على باقي الأسئلة .


وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم مراجعة عينة عشوائية على 2000 طالب ، وتبين أن أكثر من 78 % تمكنوا من حل السؤال، ورغم ذلك ونظرا لصعوبة السؤال وأنه يحتاج لمزيد من الربط لمخرجات التعلم ، ولتكافؤ الفرص ، تم اتخاذ تلك الإجراءات بناء عن تكليفات المحافظ ببحث الموضوع، واستجابة لعدد كبير من أولياء الأمور .


وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على اهتمامه ودعمه الدائم لمنظومة العمل بقطاع التعليم، التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مما انعكس على سير الامتحانات بالشكل المرضي والمميز .


وعلى صعيد أخر ،قرر محافظ بني سويف صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية المنشية بمركز ببا نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة ،موجها بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة حالته الصحية وإمكانية علاجه ،حيث يعانى من مياه بيضاء على العينين ومشكلات في الرئة بحسب ما جاء في تقرير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة . 


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين في حضور المختصين من التنفيذين المعنيين ومن خدمة المواطنين مدير الإدارة بديوان عام المحافظة مها حميدة ،و يحرص المحافظ على عقده أكثر من مرة أسبوعيا بجانب التوجيه باستمرار اللقاءات مع المواطنين بمقرات الوحدات المحلية من خلال رؤساء المدن والقرى.


وكلف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لتسهيل حصول المواطن على كارت الخدمات المتكاملة، بجانب اتخاذ ما يلزم مع الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة لتلبية طلب المواطن بالحصول على كشك وإمكانية توفير مسكن له بمساكن الإيواء العاجل نظرا لظروفه .

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