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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يتخلص من حياته شنقًا في قرية بالواسطى بنى سويف

صدى البلد

أقدم  شاب في نهاية العقد الثالث  من العمر، على التخلص من حياته شنقًا داخل منزله في قرية زاوية المصلوب بجوار القنطرة مركز الواسطي ببنى سويف، اليوم الخميس، فى ظروف غامضة حتى الآن.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد إقدام شاب على الانتحار شنقا بداخل منزله في قرية زاوية المصلوب بجوار القنطرة مركز الواسطى ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة  الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 


وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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واستقبل  مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثة شخص يدعى "عبد النبي ح" يبلغ من العمر 39 عاما ، مقيم بقرية زاوية المصلوب، إثر إقدامه على الانتحار شنقا، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة.

 

وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

الكشف الطب القانون الرابعة بمحافظة بني سويف تكنولوجى بني سويف التكنولوجية بالمستشفى بجوار تكنولوجية رئيس جامعه بني سويف رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

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