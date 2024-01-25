عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف يصرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية المنشية بمركز ببا نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة، موجها بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة حالته الصحية وإمكانية علاجه ،حيث يعانى من مياه بيضاء على العينين ومشكلات في الرئة بحسب ما جاء  فى تقرير وحدة حقوق الانسان بديوان عام المحافظة.

كما كلف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لتسهيل حصول المواطن على كارت الخدمات المتكاملة، بجانب اتخاذ ما يلزم مع الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة لتلبية طلب المواطن بالحصول على كشك وإمكانية توفير مسكن له بمساكن الإيواء العاجل نظرا لظروفه .

"أوقاف بني سويف" تنظم ألف ندوة حول "الطاعات في الأشهر الحرم"

بالأسماء.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين  في حضور المختصين من التنفيذيين المعنيين ومن خدمة المواطنين :الأستاذة مها حميدة  مدير الإدارة بديوان عام المحافظة ،والذي يحرص محافظ بنى سويف على عقده أكثر من مرة أسبوعيا بجانب التوجيه باستمرار اللقاءات مع المواطنين بمقرات الوحدات المحلية من خلال رؤساء المدن والقرى.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بني سويف ت بنى مزار بالمنيا غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

اصطفاف معدات إزالة التعديات في بني سويف استعدادا لبدء «الموجة 22»

ترشيحاتنا

ضبط 12 تاجر سجائر لبيعهم بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدا جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

بعد سقوط عصابة الدولار| تعرف على مصير تجار النقد الأجنبي خارج البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ