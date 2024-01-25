محافظ بنى سويف يصرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية المنشية بمركز ببا نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة، موجها بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة حالته الصحية وإمكانية علاجه ،حيث يعانى من مياه بيضاء على العينين ومشكلات في الرئة بحسب ما جاء فى تقرير وحدة حقوق الانسان بديوان عام المحافظة.

كما كلف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لتسهيل حصول المواطن على كارت الخدمات المتكاملة، بجانب اتخاذ ما يلزم مع الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة لتلبية طلب المواطن بالحصول على كشك وإمكانية توفير مسكن له بمساكن الإيواء العاجل نظرا لظروفه .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين في حضور المختصين من التنفيذيين المعنيين ومن خدمة المواطنين :الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة بديوان عام المحافظة ،والذي يحرص محافظ بنى سويف على عقده أكثر من مرة أسبوعيا بجانب التوجيه باستمرار اللقاءات مع المواطنين بمقرات الوحدات المحلية من خلال رؤساء المدن والقرى.