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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن إصابة 19 شخصاً تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار مما أسفر عن إصابة 19 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت سيارات شرطة تأمين الطرق والإسعاف والحماية المدنية وتبين انقلاب سيارة رقم 268 ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

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وتسبب الحادث في إصابة 19 شخصا هم حسان. ع 24 عاما وعابر. م 18 عاما ودياب. م 29 عاما ومحمد. خ 18 عاما ويوسف. ش 21 عاما ويوسف. أ 19 عاما وعبد الرحمن. م 19 عاما وعبد الرحمن. أ 22 عاما وسويلم. ع 19 عاما وسيد. أ 23 عاما ومحمود. س 26 عاما وعبد الرحمن. س 20 عاما وعبد الرحمن. ش 27 عاما وعمر. س 24 عاما وهشام. ح 25 عاما وسالم. م 18 عاما وبلال. ر 17 عاما وعبد الرحمن. ح 20 عاما وأحمد. ع 32 عاما.

وتنوعت الاصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وضباط البحث الجنائي أن سبب وقوع الحادث هو انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة ما أدى إلى انقلابها وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية بالطريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الحركة المرورية الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا تحرر محضر بالواقعة تيسير الحركة المرورية لتيسير الحركة المرورية وقوع الحادث

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