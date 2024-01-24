مقتـ.ل فتاة بآلة حادة بسبب خلافات أسرية بإحدى قرى المنيا

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، جريمة بشعة عندما قام أب بقتل ابنته مستخدما آله حادة داخل المنزل لخلافات أسرية متجردا من المشاعر الإنسانية وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بقيام شخص بقتل ابنته، داخل غرفتها بإحدى قرى مركز المنيا.

انتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام ع. م. 45 سنة بقتل ابنته ي- 18 سنة بسبب خلافات أسرية، حيث تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم آله حادة

وقام فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بمعاينة مسرح الجريمة والجثة، حيث تم اكتشاف وجود جرح قطعي بالرقبة، وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفي

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي، بمعاينة الجثة، وإعداد تقرير الصفه التشريحية للمجني عليها. وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات في الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة.

