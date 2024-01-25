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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يوم واحد..

"أوقاف بني سويف" تنظم ألف ندوة حول "الطاعات في الأشهر الحرم"

صدى البلد

نظمت مديرية أوقاف بني سويف ألف ندوة علمية، بعنوان "المسارعة في الطاعات في الأشهر الحرم"، مساء أمس الأربعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية.

وذكرت المديرية- في بيان، اليوم الخميس- أن الأئمة أشاروا أن هذه الأيام تعد نفحات وخيرات وبركات وعلى العبد أن يلتمس فيها طريق العودة والإنابة إلى الله- عز وجل.

وأضافت أنه تم عقد 125 ندوة بإدارة بندر بني سويف، و100 ندوة بإدارة مركز بني سويف، و200 ندوة بإدارة الفشن، و175 بإدارة ببا، و100 بإدارة الواسطى، و100 بإدارة إهناسيا، و100 ندوة بإدارة ناصر، وتنظيم 100 ندوة بإدارة سمسطا، وذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وفي إطار دعم الوطن والعمل على رفعته، ودور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وعلى صعيد آخر.. قال وكيل وزارة الزراعة بني سويف المهندس عماد محمد جنجن، إنه تم عقد ندوة إرشادية عن زراعة وإنتاج محصول القمح بالتعاون مع منظمة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، تناولت العديد من الموضوعات: منها الميعاد المناسب للزراعة دون تبكير أو تأخير واختيار التقاوي واتباع السياسة الصنفية والري والتسميد ومقاومة الحشائش وغيرها من العمليات الزراعية، بحضور عدد من مهندسي الإرشاد والمرشدين والمزارعين.
 

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