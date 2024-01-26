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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها  لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات ، ممن سبق وأن  تقدموا بطلبات  واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم فصل" ضمن المرحلة الثانية من المسابقة


حيث أعلن  محمد عبد التواب وكيل الوزارة ،أنه تقرر  البدء في التدريب اعتباراً من الأحد المقبل 28 يناير  2024 ويستمر حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر"من الساعة 9  صباحا ولمدة 4 أيام "تربوي "  و 3 أيام " بدني" تحت إشراف الأستاذة غادة عبد الرءوف مدير إدارة التدريب بالمديرية " ، حيث سيتم عقد التدريب في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف

وتابع  وكيل التعليم مبيناً  أن التدريب  يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد ، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه. 

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فيما أضافت مدير إدارة التدريب بأن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنمية المهنية للمعلمين وبناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة المركزية لشؤون القيادات التربوية بالوزارة ، مشيرة إلى أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال ما يزيد عن 1559 معلما ومعلمة ضمن المرحلة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم ، والتي تشمل (مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية " النيل الثانوية سابقا " ، الشهيد أحمد محمد عبده اسماعيل الرسمية لغات " علي مبارك سابقاً ، الثانوية الصناعية الميكانيكية)ويستمر لمدة 4  أيام "تربوي"  ثم 3 أيام من الاسبوع التالي "بدني"

لمزيد من المعلومات والاستعلام عن أماكن التدريب والمجموعات  ...يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://tdcbns.com/

 

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