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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا لافتتاح مسجد عزبة نصر متولي

رئيس مدينة اهناسيا
رئيس مدينة اهناسيا ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، ناصر سيف النصر رئيس مدينة إهناسيا  لافتتاح مسجد مسجد عزبة نصر متولي التابعة لمجلس قروي النويرة بمركز إهناسيا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد. 

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وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 265 متر" صيانة وتطوير" وبتكلفة 250 ألف جنيهًا، وذلك في حضور: الأستاذ علي حماد والأستاذ ناصر غانم نائبي رئيس المركز والشيخ سيد نور الدين مدير إدارة أوقاف إهناسيا والأستاذ أحمد عصمت رئيس قرية النويرة والأستاذ أحمد محمد علي رئيس قرية براوة وجمع من أهالي عزبة نصر متولي.

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