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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف: انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملات إزالة التعديات

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انطلاق الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة اليوم السبت 27 يناير “المرحلة الأولى”، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،  وذلك ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة جميع صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف. 

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وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة

من جهته أشار اللواء حازم عزت السكرتير العام ، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" تم عقد اجتماع تنسيقي، بشأن الإعداد والتنسيق التام مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الموجة الـ 22، وتم وضع وتنفيذ جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت "اليوم السبت" المرحلة الأولى وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير  إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

 

الجديد الحكومة التعدى على أملاك الدولة التعديات بني سويف ت انطلاق المرحلة الأولى لمرحلة الأولى لواء لمحافظة لقيادة السياسية غنيم محافظ بنى سويف غرفة العمليات بالمحافظة

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