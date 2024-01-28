اصابة شاب وطفلتين في حادث تصادم بالفشن جنوب بني سويف .. أسماء

أصيب اليوم الأحد، شخص وطفلتين بإصابات مختلفة، إثر تصادم توكتوك مع دراجة نارية بطريق بني سويف الزراعي باتجاه المنيا بجوار عزبة ملوكة التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق بني سويف الزراعي اتجاه المنيا بجوار عزبه ملوكه بمركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم

انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي ، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، المصابين الثلاث ، وجميعهم مقيمون بقرية منشاة عمرو ، وهم: شيماء محمد، 8 سنوات، وبها اشتباه كسر بالفخ الأيمن، وسعيد عبد الرؤوف، 31 سنة، وبه سحجات وكدمات، وحبيبه احمد، 9 سنوات، وبها جرح قطعي بالقدم الأيمن حوالي 5 سم