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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمجابهة الأزمات.. نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا استعدادا لإجراء التدريب "صقر"

بلال حبش نائب محافظ
بلال حبش نائب محافظ بني سويف

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف، عقد سلسلة اجتماعاته التنسيقية لمتابعة الإجراءات اللازمة واستيفاء المتطلبات والتجهيزات الخاصة بكل جهة ضمن الإعداد لمشروع التدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه"فبراير المقبل" بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن و أجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

وتناول اجتماع اليوم التدريب على مرحلة إعداد الموقف التعبوي على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيال أزمة أو كارثة ما بما يتضمنه من رفع درجة الاستعداد والإجراءات العاجلة بتوقيتاتها، واتخاذ القرارات المناسبة حتى عودة الوضع لطبيعته، وإجراءات ما بعد الحدث، وذلك من خلال فرض سيناريوهات للحدث، بما يسهم في إصقال المهارات الأدائية للتنفيذيين في هذا الملف الحيوي.

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جاء ذلك في حضور كل المستشار العسكري للمحافظة، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومسؤولي القطاعات والمرافق والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

الاجتماعات التحضيرية اتخاذ القرار اتخاذ القرارات المستشار العسكرى ديري جامعة بني سويف التكنولوجية رؤساء الوحدات راف رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية رؤساء الوحدات المحلية ر رئيس جامعة بني سويف رئيس جامعه بني سويف ديوان عام المحافظة دورات التربية العسكرية درجة الإستعداد

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