نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر سمسطا

تفقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم، الإثنين، الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجزر سمسطا النصف آلي، ضمن الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة من أجل الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الزيارة، ناقش نائب المحافظ مستجدات الموقف الموقف التنفيذي لمشروع المجزر من حيث تقييم الأثر البيئي، والانتهاء من كافة الموافقات البيئية والحماية المدنية قبل التشغيل ودعم وتزويد المجزر بوحدات معالجة للمخلفات السائلة والصرف لبصناعي، واستقلال عنابر التنظيف والتفريغ وإزالة الأصواف عن عنابر الذبح والكشف، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية والخاصة بالطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل بدء تسليم المجزر.

وأكد نائب المحافظ، أهمية تسريع وتيرة الانتهاء من كافة إجراءات التسليم بالمشروع، مشيراً إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، والدكتور أحمد فتحي مدير المجازر بالطب البيطري، والمهندس محمد عبد التواب من جهاز تعمير بني سويف، والمختصين المعنيين.