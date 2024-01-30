تسليم 40 وحدة صحية بقرى بني سويف ضمن مشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لتسليم والانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالقرى المستهدفة بمركزي ببا وناصر ، وذلك في حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ،، والمهندس أحمد حسن _لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة بالمحافظة، ومسئولي شركة دار الهندسة وجهاز تعمير شمال الصعيد، والتنفيذيين المعنيين بقطاعات المرافق والخدمات



بدأ الاجتماع باستعراض نسب التنفيذ في كل قطاع على حدة حتى تاريخه، وشملت المشروعات الجاهزة للتسليم، والجاري الانتهاء من تنفيذها بقطاعات (الصرف الصحي ومياه الشرب، الصحة، الطرق، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الكهرباء، الري، .. وغيرها)، مع التاكيد على سرعة الانتهاء من استيفاء بعض الملاحظات قبل التسليم بما يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات ويعود بالنفع على المواطنين في تلك القرى المشمولة بالمبادرة.

وشدد المحافظ على أهمية وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتبقية، خاصة تلك التي يتوقف على تنفيذها بعض المشروعات بقطاعات أخرى كالرصف والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث تم مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي ،بجانب استعراض موقف نهو وتسليم أكثر من 40 وحدة صحية بقرى المبادرة (إنشاء جديد، ورفع كفاءة وتطوير) ضمن مشروعات قطاع الصحة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير شمال الصعيد، لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.