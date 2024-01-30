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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد أفواج طلاب "جامعة بني سويف" لزيارة معرض الكتاب

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،  استمرار توافد أفواج طلاب كليات جامعة بني سويف لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب  في دورته ال 55، وذلك في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري، و تحت أشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  والدكتور  حسام الهواري المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ محمد فاروق مدير رعاية شباب الجامعة  وبالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة.

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وأكد رئيس الدكتور منصور حسن ، حرص الجامعة على الاهتمام بالجانب الثقافي لدى الطلاب بجانب المسار الاكاديمي والبحثي لنشر الوعي والثقافة بين أوساط الطلاب، لافتاً  إلى أن انطلاق الأفواج من كافة كليات الجامعة لمعرض الكتاب يكون بشكل يومي طوال مدة المعرض وذلك إيمانا بدور الأنشطة الطلابية  في ثراء الجانب الثقافي وتوفير فرص للتفاعل الثقافي وتبادل المعرفة  حيث  يطلع الطلاب خلال الزيارات  على أحدث الكتب والمراجع والروايات في مختلف المجالات.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تقديم كافة سبل التيسير  للطلاب للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة  بهدف تعظيم الاستفادة من المعرض  الأمر الذي  يُسهم  بشكل كبير في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب، حيث يقوم الطلاب في كل فوج بزيارة جناح وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية بالمعرض، وجناح المؤسسات الثقافية، و جناح الفعاليات الثقافية.

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
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