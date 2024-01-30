أستاذ علوم سياسية: سلاح حماس معظمه إسرائيلي

كشف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك خسائر هائلة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية.

وأضاف طارق فهمي، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن أغلب سلاح حماس تم أخذه من مخزون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم تطويره في ورش تابعة لحركة حماس.

وتابع طارق فهمي، أنه يتم تحقيق مع عددا من الجينرالات في إسرائيل بشأن السلاح الإسرائيلي الذي بحوزة حماس، لافتا إلى أن إسرائيل دولة منبوذة في الإقليم.