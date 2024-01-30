عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: سلاح حماس معظمه إسرائيلي

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

كشف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك خسائر هائلة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية.

txt

جرس إنذار أمريكي لإسرائيل بشأن غزة .. وتراجع مفاجئ لنتنياهو

وأضاف طارق فهمي، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن أغلب سلاح حماس تم أخذه من مخزون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم تطويره في ورش تابعة لحركة حماس.

وتابع طارق فهمي، أنه يتم تحقيق مع عددا من الجينرالات في إسرائيل بشأن السلاح الإسرائيلي الذي بحوزة حماس، لافتا إلى أن إسرائيل دولة منبوذة في الإقليم.

 

طارق فهمي الاحتلال الاسرائيلي أستاذ العلوم السياسية الشعب الفلسطيني الأوضاع في قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة محمد مصطفى شردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الأسرى

ترشيحاتنا

مكتب نتنياهو: التقارير حول صفقة الأسرى مع حماس "غير صحيحة"

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

زاهي حواس: لن يتم طلاء الهرم.. وكريم عبدالعزيز قادر على تجسيد شخصيتي|خاص

محمد أبو العينين: أشكر زوجتي الراحلة التي شاركتني رحلة الكفاح

أحمد موسى مشيدا بـ أبو العينين: اقتحم الصحراء وعمل على زراعتها ولا يرضى إلا الخير لبلده

بعد الخروج الإفريقى| فرانكفورت يكشف أسباب غياب مرموش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

فيروس الزومبي.. هل يعود من جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ