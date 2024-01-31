سياسي فلسطيني: إلغاء وكالة الأونروا ستكون له تبعات خارج فلسطين

أكد المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، أن إسرائيل ترتكب جرائم أبعد ما يمكن عن حقوق الإنسان، مستنكرا تجاهل الأمم المتحدة الجرائم التي تحدث في قطاع غزة، وإطلاق النار على فتاتين تستنجدان بالهلال الأحمر على الهواء، وهذه جرائم موثقة على الهواء.

600 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن إسرائيل ارتكبت 5 جرائم قتل والتنكيل بجثامين وسط أعين العالم أجمع دون أي تحرك من العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن أمريكا قررت إلغاء وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين، وأزمة الأونروا ليست في غزة فقط، إذ يوجد 600 ألف فلسطيني في لبنان، وإذا توقفت خدمات الأونروا سيكون هناك مشكلة اجتماعية في لبنان، ولن يستطيع لبنان أو الجامعة العربية تحمل ما يمكن أن يحدث.