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رئيس التحرير
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أبو العينين لرئيسة إثيوبيا وحديثها عن السدود: أفريقيا ليست بحاجة إلى خلق مشكلات أخرى

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

رد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، على كلمة سهلي ورق زودي رئيسة إثيوبيا، حول إنشاء السدود، خلال مشاركتها في مؤتمر الرخاء الأفريقي بدولة غانا.

وقال أبو العينين، خلال كلمته التي ألقاها على هامش التكريم، واستعرضها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: نعم يمكن بناء السدود لكن مع إعطاء الحقوق لكل البلدان سواء دول المنابع أو المصب.


وتابع أبو العينين، أنه لابد من الإتفاق على بناء السدود والتوقيع والتصديق عليها، وعلى الدول التى تبني السدود أن تحترم مستقبل الشعوب.

وأكد  أبو العينين، في ختام رده على رئيسة إثيوبيا، أن أفريقيا ليست بحاجة إلى خلق مشكلات أخرى.

وجاءت كلمة سهلي ورق زودي رئيسة إثيوبيا، كالتالي: أفريقيا لديها الحق في تحقيق أحلامها والقارة تمتلك القدرة على تحقيق طموحها، ونقوم بالبناء في بلداننا من خلال مواردنا، مختتمة حديثها: أفريقيا فى حاجة إلي المزيد من بناء السدود للتنمية ويمكن تحقيق ذلك.


وكان قد فاز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة الأبطال في إفريقيا بالإجماع، خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.

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