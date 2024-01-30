رئيس اتحاد اليد: نطمح أن يظل منتخب مصر في الصدارة

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه سعيد بتتويج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا لليد، وتجهيز المنتخب ليكون في مكانة بعيدة عن غيره، يجب أن يتم التخطيط للأجيال المتتالية من لاعبي كرة اليد، خاصة أن مصر لديها قاعدة كبيرة من اللاعبين في هذه اللعبة.

نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن الاتحاد مهتم جدا بالأجيال القادمة، ويتم التعامل مع مواليد 2008 على أنهم منتخب مصر الوطني "الكبير"، ومن ثم بعدهم مواليد 2006، وكذلك مواليد 2004، والمنتخب الأول، ويتم التعامل مع كافة المنتخبات بنفس الطريقة.

وتابع أن هناك مشاريع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للموهوبين وطوال القامة، فضلا عن التركيز مع مراكز الشباب والأندية، والبحث عن أفضل العناصر في كرة اليد، ويتم العمل بأسلوب علمي ودقيق، بحيث يكون عمل بأسلوب علمي، وهو الضمانة التي تجعل منتخب مصر يستمر على القمة لأطول فترة ممكنة.