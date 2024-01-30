عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد اليد: نطمح أن يظل منتخب مصر في الصدارة

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه سعيد بتتويج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا لليد، وتجهيز المنتخب ليكون في مكانة بعيدة عن غيره، يجب أن يتم التخطيط للأجيال المتتالية من لاعبي كرة اليد، خاصة أن مصر لديها قاعدة كبيرة من اللاعبين في هذه اللعبة. 

نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين 

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن الاتحاد مهتم جدا بالأجيال القادمة، ويتم التعامل مع مواليد 2008 على أنهم منتخب مصر الوطني "الكبير"، ومن ثم بعدهم مواليد 2006، وكذلك مواليد 2004، والمنتخب الأول، ويتم التعامل مع كافة المنتخبات بنفس الطريقة. 

وتابع أن هناك مشاريع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للموهوبين وطوال القامة، فضلا عن التركيز مع مراكز الشباب والأندية، والبحث عن أفضل العناصر في كرة اليد، ويتم العمل بأسلوب علمي ودقيق، بحيث يكون عمل بأسلوب علمي، وهو الضمانة التي تجعل منتخب مصر يستمر على القمة لأطول فترة ممكنة. 

منتخب مصر المنتخب أمم إفريقيا لليد برنامج التاسعة يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

موضوعات متعلقة

مصطفى وزيري يحسم الجدل حول تبليط هرم منكاورع

بعد الحكم بحبس غادة والي.. محامي الفنان الروسي: سنطالب بتعويض كبير

عوض تاج الدين: كورونا أصبح أقل شراسة وتم تصنيفه فيروسا موسميا

عوض تاج الدين: جائزة منظمة الصحة العالمية تعبر عن امتنان كبير لمصر

يوسف الحسيني ساخرا من نتنياهو: "بقا شبه خيرت الشاطر"

خبير بالشئون الأفريقية: إثيوبيا وأرض الصومال لا تقدران عواقب الاتفاقية الموقعة بينهما

يوسف الحسيني: مفاوضات مصر مع صندوق النقد في طريقها للنجاح

زاهي حواس: تبليط الهرم تخريف.. ونجمع التوقيعات لاستعادة حجر رشيد

ترشيحاتنا

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

480 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

مبطلات المسح على الخفين.. دار الإفتاء توضح

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

الإعلام العبري يعلن مقـ.تل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

غير الليمون والبصل.. 3 حاجات طبيعية هتخلصك من نزلات البرد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ