يوسف الحسيني ساخرا من نتنياهو: "بقا شبه خيرت الشاطر"

سخر الإعلامي يوسف الحسيني، من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد تغير ملامحه بشكل كبير منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر على قطاع غزة، قائلا إن نتنياهو ملامحه تغيرت بشكل واضح لمن يتابعه منذ بداية الحرب.

نتنياهو تغيرت ملامحه

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن نتنياهو تغيرت ملامحه بصورة واضحة، ولم يصبح شكله مثلما كان من قبل، وكأنما كلما زادت الشرور تغيرت الملامح، وكأن ذلك نتيجة ما يحدث داخل قطاع غزة من جرائم حرب أمام العالم أجمع.

وتابع يوسف الحسيني: "نتنياهو بقا شبه خيرت الشاطر بس بدون دقن يا جماعة، هو كلما زادت الشرور تغيرت الملامح ولا ايه".