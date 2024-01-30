يوسف الحسيني: مفاوضات مصر مع صندوق النقد في طريقها للنجاح

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لم يسبق له وأن تحدث عن أزمات داخلية في أي دولة شقيقة أو الحديث عن عجز في موازنة أي دولة أخرى أو أزمات تهدد استقرار دولة ما، في حين أن البعض يتحدث فقط عن مشاكل مصر دون النظر إلى مشاكله الشخصية، في تربص واضح بالدولة المصرية.

يوسف الحسيني: محدش لي دعوة بمصر ومشاكلها

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه يوجد فارق كبير بين النقد بموضوعية وبين تحويل المنبر الإعلامي إلى مشتمة وإلى الإصرار إلى إعتام الصورة أمام المصريين، "محدش ليه دعوة بمصر، وبطلوا كلام على مصر".

وتابع يوسف الحسيني، أن السبيل الوحيد للإنقاذ ليس في بيع ممتلكات مصر مثلما يردد البعض، موضحا أن صندوق النقد الدولي ومفاوضاته الجديدة مع مصر في طريقها إلى النجاح، وبحسب ما نُشر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية، ومصر لم تتخلف عن سداد أيا من قروضها، وملتزمة على مدار 10 سنوات.