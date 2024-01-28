يوسف الحسيني: 65% من الشعب المصري كانوا تحت خط الفقر قبل 2011

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر دولة عظيمة وكبيرة للغاية، وبقدر عظمة مصر بقدر ما المصريون عانوا كثيرًا منذ القدم، معربا عن تعجبه من ترديد البعض لأنه يرغب أن تعود مصر إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، "هو مصر كانت حلوة قبل 2011 ازاي؟.. هل في حد اشتغل على فيروس سي زي ما عمل الرئيس السيسي، وهو الوحيد اللي فكر في الموضوع ده".

يوسف الحسيني: إنجازات مصر في السنوات الأخيرة لم تحدث في فترة ما قبل 2011

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن البعض الذي يظن أن الفترة ما قبل 2011 كانت فترة الاستقرار والرخاء، في حين أنه لم ينظر البعض إلى مرض فيروس سي الذي كان يأكل في أجسام المصريين، ولم يتم تطوير 20 ميناء الذي تم تطويرهم في عهد الرئيس السيسي فضلا عن انقطاع المياه عن أهالي برج البرلس لمدة 20 يوما.

وتابع يوسف الحسيني، أن فترة ما قبل 2011 كانت نصف ثروات الوطن كانت في يد 1% من الشعب المصري و65% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ورواتبهم أقل من 1 دولار يوميا.

وواصل أن الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين وغيرها من الإنجازات المختلفة لم تُحقق في فترة ما قبل 2011.

وأشار إلى أن مصر ما قبل 2011 كان بها 14 مليون مواطن يعيشون بلا مأوى في العشوائيات، وتم رصد تقارير عالمية على مصر وعلى هؤلاء المواطنين في تلك الفترة، “هي الناس نسيت العشوائيات يا جماعة؟”.