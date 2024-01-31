أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل نارية بشأن صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: “مسئول في بيراميدز يحاول إفساد صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك.. واللاعب يُقاتل من أجل الانضمام للقلعة البيضاء”.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أوشكت على الانتهاء.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “الزمالك سيدفع ما يقرب من 10 ملايين جنيه لنادي بيراميدز لإتمام الصفقة في يناير الجاري”.

وأكد "هشام": "أن ذلك جاء؛ بدلًا من ضمه في الصيف المقبل مجانًا".