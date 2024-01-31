البصمة الرقمية.. طريقة سرية خبيثة لتتبع كل تحركاتك على الإنترنت| فيديوجراف

يتم تتبع نشاطك على الويب في كل خطوة تقريبا، وذلك من خلال ما يعرف باسم البصمة الرقمية أو Digital Fingerprint، هو مصطلح يشير إلى أثر البيانات التي يتركها المستخدم عند استخدام الإنترنت، من بين ذلك زيارة مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة، والمعلومات التي تقدمها عند إنشاء حساب جديد أو شراء منتج عبر الإنترنت.

وبمعني أدق، يندرج تحت مصطلح البصمة الرقمية، كل ما تقوم به على شبكة الإنترنت، مما يسمح لمواقع الويب التي تزورها بتتتبع عادات تصفحك، والاحتفاظ بسجل لكل ما تفعله من خلال النشر أو المشاركة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، كما يمكن للتطبيقات تجميع بياناتك من دون علمك بذلك.

كيفية محو آثار البصمة الرقمية

لذلك يعد محو بصمتك الرقمية أمرا ضروريا، ومن خلال الفيديوجراف التالي سنستعرض لك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لمحو آثار البصمة الرقمية بطريقة مثالية:



