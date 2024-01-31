قناة عبرية تكشف عن ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية

كشفت قناة "كان 11" الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية، اتساقا مع موقف نتنياهو في عدم التعاون مع السلطة الفلسطينية ورفض وجود حماس بالمطلق في غزة.

تهدف جهود ضغوط الإدارة الأمريكية لإقناع السلطة الفلسطينية بضرورة القيام بحزمة شاملة من الإصلاحات.

وتشمل الإصلاحات القضاء والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى تغييرات واسعة في المناصب.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية بـ ‎غزة تشرف على المساعدات لفترة انتقالية.

كشفت الصحيفة أن خطة نتنياهو تتمثل في ان شاء حكم جديد بغزة دون السلطة الفلسطينية لمحمود عباس ولا حماس.

تعتبر خطة نتنياهو أنه من الأجدر أن يكون للاحتلال حق شن عمليات داخلها في اي وقت وإجراء إصلاحات وتغييرات في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن خطة نتنياهو تتمثل في الاعتراف بدولة فلسطينية خلال 4 سنوات لكن لا تحكمها السلطة الفلسطينية بالشكل الحالي ولا وجود لحماس في غزة المحاصرة إسرائيليا ما يعني دولة فلسطينية شكلية رهينة وتابعه للاحتلال.