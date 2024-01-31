رسميا .. إعارة نجم الأهلي السابق إلي ناد تركي لنهاية الموسم

اعلن الاعلامي محمد فاروق انتقال اليو بادجي لاعب الاهلي الي فريق غازي عنتاب التركي .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رسميًا - أليو بادجي لاعب الأهلي السابق ينتقل لـفريق غازي عنتاب التركي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.".

وكان النادي الأهلي تعرض لضربة قوية مؤخرًا من خلال إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي في الكتف خلال مشاركته الدولية مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".ومن المقرر أن يغيب الشناوي - 35 عامًا - عن الملاعب لمدة لن تقل عن ثلاثة شهور وهو ما دفع النادي الأهلي لمحاولة تدعيم مركز حراسة المرمى.صفقة أخرى يسارع النادي الأهلي لحسمها وهو إنهاء إجراءات ضم لاعب غاني من ضمن الخماسي الذي قضي فترة معايشة خلال الأيام الأخيرة بقطاع الناشئين.