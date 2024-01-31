توتنهام يرغب في ضم نجم منتخب مصر.. إعلامي يكشف التفاصيل

أعلن الإعلامي أمير هشام، عن رغبة نادي توتنهام الإنجليزي، في ضم عمر مرموش نجم منتخب مصر؛ بعد تألقه مع منتخب مصر.

وكتب أمير هشام، من خلال حسابه على فيس بوك :" اتمني التقارير اللي بتقول ان توتنهام بيحاول يتعاقد مع مرموش، تكون تقارير حقيقية؛ لأنه لاعب عنده كل المقومات اللي تؤهله إنه يلعب في إنجلترا .. يا ريت".

ويعد مرموش، أحد أبرز عناصر هجوم نادي فرانكفورت؛ بعدما سجل 7 أهداف في الموسم الحالي ببطولة الدوري.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسجل هدفا في مرمى غانا، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة القارية في دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية.