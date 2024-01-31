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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوشرة على الفاضي.. أحمد موسى: ما جرى تداوله بشأن البنك المركزي «شائعة»

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلام  أحمد موسى، أن الخبر المتداول حول إصدار تعليمات بشأن السحب النقدي اليومي من أرصدة العميل غير صحيح بالمرة، وكل ما تم تداوله جاء من خبر قديم وصادر في 25 أغسطس 2022. 

أحمد موسى: البنك المركزي نفى إصدار تعليمات بشأن السحب النقدي 

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تواصل مع رئيس أحد البنوك المصرية للتأكد من الخبر والذي نفى بشكل كامل، والبنك المركزي أصدر بيان نفى تماما ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وتابع أحمد موسى، أنه لا يصح على الإطلاق أن يتم تداول أخبار عن البنك المركزي دون أي بيانات رسمية، "هو البنك هيطلع قرار في السر يا جماعة، أنا كلمت مدير بنك مصري شهير وأكد إن مفيش حاجة وصلت له، وكل ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة، واللي حصل من الصبح شائعات". 

وأكمل أن العديد من المواقع الكبرى العربية وقعت بسبب هذا الخبر الكاذب الذي كان عبارة عن شائعة، "الناس بتساعد على إحداث شائعات وشوشرة في مصر، وبياخدوها الأعداء ضد مصر يا جماعة". 

أحمد موسى السحب النقدي البنك المركزي قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي

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