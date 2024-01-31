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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الوزراء: التعاون مع شركة يازاكي اليابانية يوفر 3 آلاف فرصة عمل |فيديو

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يحرص على متابعة المشروعات الاستثمارية في مصر، خاصة أن مصر مهتمة بزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي به فوائد عديدة، سواء من خلال توفير العملة أو زيادة فرص العمل أو توطين التكنولوجيا، خاصة بعد مشروع الشركة اليابانية يازاكي وهي إحدى الشركات التي تصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، وهو أحد الأمور الهامة في إطار استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات. 

متحدث الحكومة: التعاون مع شركة يازاكي يأتي كاستثمار أجنبي مباشر 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أهمية اللقاء يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء في دعم مشروعات الشركة في مصر، موضحا أن الاستثمار أجنبي مباشر بالكامل، والشركة هي إحدى الشركات الكبرى التي تمتلك 140 مصنعاً في 45 دولة حول العالم، وستقوم ببناء المصنع على مساحة 70 ألف متر مربع بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو. 

وتابع أن المصنع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن الشركة ستقوم بتصدير إنتاجها بالكامل بقيمة تصل لـ 100 مليون يورو سنويا، والشركة تتعامل مع الشركات الكبرى في العالم في مجال السيارات، والحديث عن تكنولوجيا عالية الجودة تصدر في كبرى الدول على مستوى العالم. 

مجلس الوزراء المشروعات الاستثمارية محمد الحمصاني متحدث الحكومة الشركة اليابانية أحمد موسى

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