رئيس مكافحة الآفات الزراعية: تم التصدي لكل أسراب الجراد في شلاتين

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الإدارة فوجئت بأسراب جراد تم رصدها قادمة من السودان، وتم التعامل معها في المناطق الجبلية في شلاتين، لافتا إلى أن الفترة الراهنة هي الموسم الشتوي للتكاثر للجراد، ونتيجة هطول أمطار في فترة مبكرة، فبدأ الجراد يتكاثر وتزداد أعداده، والمكافحة في السودان تكاد تكون منعدمة في الوقت الراهن.

نتصدى لكل الجراد القادم من السودان

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأسراب بدأت في الانتقال لمصر، ويتم التعامل معها، مشددا على أنه يتم التصدي لكل الأسراب التي تدخل والتعامل معها حتى اللحظة الراهنة، ولم تؤثر على أي مساحات زراعية.

وتابع أن التصدي مازال جاري في المناطق الجبلية في أبو رماد وشلاتين، والجراد لم يتخط تلك المنطقة حتى الآن، والإدارة قامت بعمل غطاء حتى يتم التعامل مع كافة الأسراب من خلال لجان المسح والاستكشاف التي تعمل بقوة في الفترة الراهنة، حتى تكون تلك المنطقة آمنة، ويتم التعامل مع كافة الأسراب، ولم يتخط الجراد منطقة شلاتين حتى الآن.

واستكمل، أن الوزارة وفرت كافة الإمكانيات للإدارة سواء من قوة بشرية وسيارات وأدوات رش من أجل التصدي لأسراب الجراد بشكل مباشر ودوري.

ولفت إلى أن خطورة أسراب الجراد أنه واحد من الحشرات التي تتغذى من النباتات الخضراء، ومصر تحاول ألا يتخطى المناطق الجبلية حتى لا يدخل على منطقة الوادي ويأكل في المناطق الخضراء.