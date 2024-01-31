شادي محمد: اتحاد الكرة أخذوا فرصتهم كاملة ويخلطون بين مناصبهم ودورهم الإعلامي

كشف الكابتن شادي محمد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن سبب تراجع الكرة، هو المنظومة بالكامل منذ ٢٥ سنة وعدم التخطيط.

المنظومة الرياضية محصورة في اسماء معينة

وأضاف شادي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن المنظومة الرياضية محصورة في اسماء معينة محدودة الفكر لا تعطي فرصة لأهل المهنة ولكن لمن يطبل لها.

وأوضح شادي أننا نحتاج معجزة لتطوير منظومة كرة القدم، وما يدور فيها من "سلطة" حيث أن أعضاء اتحاد الكرة هما نفسهم الإعلاميين وهما نفسهم من يهاجموا الاتحاد، فضلا عن انهم أخذوا فرصتهم كاملة ويخلطون بين مناصبهم وبين تواجدهم الإعلامي.