أزمة داخل مستشفى المطرية التعليمي.. ضرب طبيب وهكذا ردت النقابة العامة

واقعة مأسوية جديدة شهدها مستشفى المطرية التعليمي، الثلاثاء، بعد قيام أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، بالاعتداء على طبيب الرعاية المركزة محمد سامي، أثناء عمله وأسقطه أرضا، وأحدث به إصابات كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على إثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ.

ماذا حدث بمستشفى المطرية

وجاءت واقعة الاعتداء بعد رفض الطبيب دخول زوجة المعتدي، لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير موعد الزيارة بناء على التعليمات الإدارية، بعدها توجه المتهم إلى المستشفى وقام بالاعتداء على الطبيب.

وتواصلت نقابة الأطباء مع إدارة المستشفى التى قامت بتحرير محضر باسم المنشأة وعمل مذكرة بالواقعة ورفعها لقسم شرطة المطرية الذي تعاون بدوره في الإجراءات.

وتوجه صباح اليوم وفد من نقابة الأطباء برئاسة النقيب العام أسامة عبد الحي، لزيارة الطبيب المصاب والاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد من تقديم نقابة الأطباء كل سبل الدعم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطبيب ومحاسبة المعتدي.

وضم وفد نقابة الأطباء كلا من عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد السيد، وعضوا مجلس نقابة أطباء القاهرة أحمد الديب وعبد الوهاب الشرقاوي.

وطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، بضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها شأنها شأن كافة المؤسسات الحيوية بالدولة، معتبرا أن التأخر في هذا الأمر يضر بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر ضرراً هو المريض نظراً لأن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشآت الصحية، وتدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

وشدد على ضرورة تنفيذ العقوبات التي تصدر بحق المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.

ووجه نقيب الأطباء خلال لقائه ووفد النقابة، بإدارة مستشفى المطرية التعليمي، الشكر لجميع أطباء المستشفى على قيامهم بواجبهم تجاه المرضى والوقوف إلى جانب زميلهم الطبيب، بقيادة محمد سليمان مدير المستشفى، وندا فاضل نائب المدير للشئون الفنية، وعبد الوهاب الشرقاوي المدير المناوب.

كما ثمن وفد النقابة دور الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بقيادة محمد مصطفي، مشيدا بدور أجهزة الدولة المعنية في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من تلقى البلاغ باسم المستشفى، وإلقاء القبض على المعتدى، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

من جانبه أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة عن بالغ أسفه لتكرار وقائع التعدي على الأطباء والأطقم الطبية أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات، الأمر الذى يعرّض حياتهم للخطر ويؤدى إلى اتلاف المنشآت العامة ، دون رادع من القانون.

ويتابع مجلس النقابة، عن كثب تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية ، بعد التحرك العاجل للشرطة و القبض على مرتكب الواقعة .كما يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبها.

كما يتابع مجلس النقابة تطورات الحالة الصحية للطبيب الذى خضع لجراحة عاجلة في المخ، بعد أن تعدى عليه أحد أقارب مريض رفض الطبيب دخول زوجته لزيارتها ، وأسفر التعدى على الطبيب عن نزيف في المخ وكسر في الجمجمة وعظام الترقوة وكدمات متفرقة في الجسم.

ويناشد مجلس نقابة أطباء القاهرة، وزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية المعنية تشديد الحراسة على المنشآت الحكومية، كما يناشد مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية بما يضمن تغليظ العقوبات على المتعدين حفاظا على الطواقم الطبية والمنظومة الصحية.

ويثمن مجلس نقابة أطباء القاهرة الدور المشرف لإدارة مستشفى المطرية التعليمي وعلى رأسهم محمد سليمان وندا فاضل نائب المدير للشئون الفنية وعبدالوهاب الشرقاوي المدير المناوب، كما تثمن دور الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بقيادة محمد مصطفي، لتحركهم العاجل حفاظا على حق الطبيب وصونا ً للمنظومة الصحية.