نقيب الأطباء يضع أهم أولويات الملف الصحي على طاولة الرئيس القادم.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن وواجب دستوري.

وأوضح عبدالحي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية etc، أن مطالب الأطباء الرئيس القادم تتمثل في تحسين وضع الأطباء والخدمات الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن الأطباء بحاجة إلى سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية مشيرا إلى أن مصر تأخرت تشرعيا على مستوى العالم والعالم العربي، وهدف هذا القانون التحقيق مع الأطباء في حالة المضاعفات الصحية يتشكل على إثرها لجنة فنية طبية من المتخصصين للتحقيق مع المريض ويكون التعويض مالي للقضايا المهنية وليس حبس.

طالب بضرورة زيادة ميزانية الصحة وتحسين أحوال الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الصحية الجديدة

وطالب بضرورة زيادة ميزانية الصحة وتحسين أحوال الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الصحية الجديدة على كل الأطباء وتحسين بيئة العمل والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الإجتماعي الشامل.

وأردف، نقيب الأطباء، إلى أن الدولة يجب أن تتحرك بخطى ثابتة من أجل أن يشعر أهالينا بالتحسن في المنظومة الصحية وينعكس ذلك على تحسن تقديم الرعاية الطبية.

وتابع: هناك وسائل جذب خارجية أدت إلى هجرة الأطباء إلى الخارج من دخل مادي جيد وتعليم مهني وطبي وتعامل حسن وعدم إعتداء على الأطباء وتكسير للطوارئ والإعتداء على الطواقم الطبية.