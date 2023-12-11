عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الأطباء يضع أهم أولويات الملف الصحي على طاولة الرئيس القادم.. فيديو

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن وواجب دستوري.

وأوضح عبدالحي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور،  المذاع على فضائية etc، أن مطالب الأطباء الرئيس القادم تتمثل في تحسين وضع الأطباء والخدمات الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن الأطباء بحاجة إلى سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية مشيرا إلى أن مصر تأخرت تشرعيا على مستوى العالم والعالم العربي، وهدف هذا القانون التحقيق مع الأطباء في حالة المضاعفات الصحية يتشكل على إثرها لجنة فنية طبية  من المتخصصين للتحقيق مع المريض ويكون التعويض مالي للقضايا المهنية وليس حبس.

 طالب بضرورة زيادة ميزانية الصحة وتحسين أحوال الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الصحية الجديدة 

وطالب بضرورة زيادة ميزانية الصحة وتحسين أحوال الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الصحية الجديدة على كل الأطباء  وتحسين بيئة العمل والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الإجتماعي الشامل.

وأردف، نقيب الأطباء، إلى أن الدولة يجب أن تتحرك بخطى ثابتة من أجل أن يشعر أهالينا بالتحسن في المنظومة الصحية وينعكس ذلك على تحسن تقديم الرعاية الطبية.

وتابع: هناك وسائل جذب خارجية أدت إلى هجرة الأطباء إلى الخارج من دخل مادي جيد وتعليم مهني وطبي وتعامل حسن وعدم إعتداء على الأطباء وتكسير للطوارئ والإعتداء على الطواقم الطبية.

الانتخابات الرئاسية واجب دستوري نقيب الأطباء الطواقم الطبية زيادة ميزانية الصحة تحسين أحوال الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ