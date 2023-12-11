حملة المرشح عبدالسند يمامة: نشكر الشعب المصري على الإقبال الكبير بالانتخابات الرئاسية

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا إن هذا الحشد الكبير للمواطنين الذين خرجوا وأدلوا بأصواتهم، يعرفون قيمة مصر ومكانتها، ويدركون أن صوتهم فارق.

وأضاف "محسب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحملة أصدرت بياناً منذ قليل أبدت فيه سعادتها، موجهة الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد، مطالبة بالمزيد، ليس طمعا ولكن كرما في أخلاق الشعب، بالتوافد غدا بشكل أفضل لصورة مصر قبل أي شيء، واختيار المرشح الذي يرى فيه الاستقرار والأمان.

وأشار إلى أن الحملة لاحظت بأن هناك الكثير من اللجان لا يوجد بها أوراق الاقتراع بطريقة برايل، وعند توجيه هذه الشكوى لأكثر من مستشار أشاروا إلى أن عدداً من تقدم في اليوم الأول للانتخابات أنهى الورق فلم يكن هناك توقع بإقبال ذوي الهمم أكبر مما كان متوقعاً، متعهدين بأن يكون هناك توفر لهذه الأوراق غدا.

وأوضح أن تخصيص لجنة واحدة للمغتربين غير كافية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بتخصيص لجنة ثانية للمغتربين غدا، نظرا لكبر محافظتي القاهرة والجيزة.