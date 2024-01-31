مارتن جريفيث : السكان في غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل

عقد مجلس الأمن جلسة حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة.

وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال الجلسة التى نقلتها قناة “اكسترا نيوز”، إن اكتظاظ السكان جنوب غزة مصدر قلق والسكان في غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القتال العنيف في غزة سيدفع المزيد للجوء لدول الجوار .

النازحون

وأكد مارتن جريفيث يجب أن يحظى النازحون من غزة بحق العودة وأن الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة جدا.

وأشار إلى أنه يجب التمكن من نزع فتيل التصعيد في غزة والسماح لنا بتقديم المزيد من المساعدات لأهالي القطاع بصورة منتظمة.