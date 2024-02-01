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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الدواجن: يجب استيراد 150 ألف طن قبل رمضان

رئيس شعبة الدواجن
رئيس شعبة الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن مستلزمات الإنتاج والأعلاف ارتفعت بشكل مهول في الأسواق، وهو ما أثر بدوره على سعر الدواجن في الأسواق المصرية، موضحا أن سعر الدواجن في شهر ديسمبر 59 جنيه للكيلو، ولكن الآن الأسعار ارتفعت بشكل كبير للغاية. 

أزمة الدواجن الحقيقية في الدولار 

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مربي الدواجن يعانون بشكل كبير بسبب أزمة السولار، إذ أن العديد من المربين يجدون مشاكل في السولار، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار الدواجن، موضحا أن الملاذ الآمن لصناعة الإنسان هي الدواجن، إذ أنها هي أرخص بروتين حيواني حتى بعد ارتفاع أسعارها. 

وتابع، أنه يجب أن يكون هناك تصريح بتداول السولار من اجل تدفئة الدواجن في المزارع وهو ما يعاني منه صغار المربيين بشكل كبير في تدفئة الدواجن وما إلى ذلك، موضحا أن إنتاج الدواجن في مصر يصل لـ 60% ولكن الأزمة في الدولار الأمريكي. 

واستكمل أن الدولار واليورو في السوق السوداء أصبحت أسعارهم مرتفعة للغاية، والمربي هو أضعف حلقة في منظومة الدواجن، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة استيراد 150 ألف طن من الدواجن قبل شهر رمضان لإنقاذ المواطن، موضحا أن كرتونة البيض وصلت لـ 160 جنيه. 

أزمة الدواجن شعبة الدواجن مستلزمات الإنتاج برنامج على مسئوليتي أحمد موسى

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