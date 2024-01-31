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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو شعبة السيارات: أقل سيارة في مصر سعرها 700 ألف جنيه

عضو شعبة السيارات
عضو شعبة السيارات

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات أسعارها ترتبط بشكل مباشر بالعملة الأجنبية، والسيارات تستهدف نسبة قليلة من العملاء في ظل ارتفاع الأسعار، والمبيعات انخفضت بنسبة 55% عن العام الماضي الذي شهد انخفاض كبير في المبيعات بنسبة 22%. 

السيارات ارتفعت بشكل جنوني 

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن سعر الدولار من 15.60 جنيه إلى 71 جنيه أي 5 أضعاف، وكذلك الدولار، وأقل سيارة متواجدة في السوق المصري بـ 700 ألف جنيه تقريبا لـ 750 ألف جنيه. 

وتابع، أن أسعار السيارات أصبحت جنونية بالتزامن مع الارتفاع غير الطبيعي في أسعار السيارات في الفترة الراهنة، لافتا إلى أن الفترة الحالية شهدت مشاكل كبرى والمبيعات منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن. .

السيارات سعر الدولار ارتفاع الأسعار شعبة السيارات أحمد موسى

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