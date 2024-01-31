كانت بـ6 آلاف.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: سعر الثلاجة وصل 30 ألف جنيه

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه كان يهاجم عدد من المصنعين بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن المصنعين مظلومين في ضوء ارتفاع أسعار الصاج وغيرها من التكاليف المختلفة، ويجب على الدولة أن تضبط سعر الصرف الذي أدى إلى مشاكل عديدة في العديد من الملفات المختلفة.

الحكومة عليها دور في ضبط الأسعار

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن توحيد سعر الصرف أمر ضروري من أجل ثبات الأسعار، فضلا عن مراقبة المصنع حول سبب ارتفاع الأسعار، والعمل على وجود تنسيق بين الدولة والتاجر والمستهلك.

وتابع، أنه يتم استيراد 30% من منتجات الأجهزة الكهربائية المختلفة، موضحا أنه يجب على الحكومة مراقبة تجار الجملة في الأجهزة الكهربائية، لأن بعضهم من يقوموا بـ "تعطيش السوق".

ولفت إلى أن سعر التلاجة المتوسطة تبدأ من 22 ألف لـ 30 ألف جنيه بعدما كانت بـ 6 آلاف جنيه، لـ 12 قدم فقط، دون النظر للمستورد منها، والشاشات أصبحت عملة نادرة في السوق المصري، “أنا نفسي مستلمتش شاشات من ثلاث أشهر فقط، وتم خلق سوق سوداء في الشاشات".