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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إصدارات بجنيه واحد.. إقبال كبير على جناح هيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب

صدى البلد

شهد الجناح الخاص بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، الخميس، إقبالا من الأهالي والزوار لشراء الكتب بمختلف أنواعها من إصدارات الأطفال والأدب غيرها حيث يبدأ سعر الكتب لبعض كتب الأطفال.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائرا، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية القاهرة الدولى للكتاب اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قصور الثقافة

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