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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رشوان توفيق يبكي تأثرا خلال تكريمه في المسرح القومي

صدى البلد

بكى الفنان رشوان توفيق خلال ندوة تكريمه على مشوراه الفني وعطائه الفني المستمر ، و التي أقيمت على المسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و أشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج المخرج الكبير خالد جلال ، رئيس المسرح الفنان القدير إيهاب فهمي

و حضر الاحتفالية عدد من الفنانين و أصدقاء الفنان رشوان توفيق ، و ابرز الحضور الفنانة سميحة ايوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ،  الفنان محمود حميدة ، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور ، عزة لبيب الاحتفالية من تقديم الإعلامية آيات أباظة.

تضمن الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل، كما عزفت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز.

اختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية وسط تصفيق من الحضور.

الفنان إيهاب فهمي الفنان القدير رشوان توفيق الفنان القدير إيهاب فهمي الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

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