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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي: بيع أراض في الساحل الشمالي شائعة سخيفة

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن حقيقة ما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول أن مصر تقوم ببيع المدن الجديدة داخل الساحل الشمالي ولجهات غير مصرية، قائلا إن مصر لديها مخطط للتنمية العمرانية، من أجل استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن هذا المخطط منطقة الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية. 

جابر القرموطي يسخر من شائعة بيع أراضي الساحل الشمالي 

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الحديث عن بيع منطقة "رأس الحكمة" لجهات غير مصرية أو ما إلى ذلك أمر غير صحيح بالمرة، "أنا مستغرب من الهبد اللي شغال ده، ومش عارف الهبد ده مصدره إيه يا جماعة، هو لو الخبر صحيح الدولة مش هتعلن عن الكلام ده". 

وتابع جابر القرموطي، أن مصر لديها مخطط عمراني حتى عام 2052، وهذا أمر معروف للجميع، فضلا عن أن مصر تعمل على العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، والتي تستطيع كل منها استقطاب عدة ملايين من السكان، وذلك وفق مخطط الدولة المصرية. 

واستكمل، أن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي شائعة سخيفة والمخطط العمراني للدولة المصرية واضح أمام الجميع.

جابر القرموطي برنامج مانشيت المدن الجديدة الزيادات السكانية مواقع التواصل الاجتماعي مخطط للتنمية العمرانية

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