الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

قالت وكالة ناسا إن كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا وبحجم ملعب كرة قدم سيمر بالقرب من الأرض هذا الأسبوع علمًا بأنه لا يوجد خطر بشأن اصطدامه بالأرض.

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ويبلغ قطر الصخرة الفضائية، التي تسمى 2008 OS7، حوالي 890 قدمًا، وهي أصغر قليلاً من قوس استاد ويمبلي الشهير، الذي يمتد لمسافة 1033 قدمًا.

وتصف وكالة ناسا الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة بأنها تلك التي يزيد حجمها عن حوالي 460 قدمًا (140 مترًا) ولها مدارات تجعلها قريبة من مدار الأرض حول الشمس إلى مسافة 4.6 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر).

وفقًا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فإنه سوف يمر الكويكب نحو كوكبنا على مسافة 1770000 ميل بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال الدكتور مينجاي كيم، زميل الأبحاث في قسم الفيزياء بجامعة وارويك: "لا داعي للقلق بشأن ذلك كثيرًا لأن هذا الكويكب لن يدخل الغلاف الجوي للأرض، بينما سيظل يقترب من الأرض".