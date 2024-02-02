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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد العاملين بالعاصمة الإدارية: البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا

جابر القرموطي من
جابر القرموطي من داخل البرج الأيقوني

خصص الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة من برنامجه "مانشيت" المذاع عبر قناة "سي بي سي" من أجل الحديث عن عدد من المشاريع المقامة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها "البرج الأيقوني" والذي يصل طوله لـ 400 متر تقريبا. 

البرج الأيقوني يطل على العاصمة الإدارية بالكامل 

وقال المهندس محمود حسين، مدير السلامة والصحة المهنية في البرج الأيقوني، إن البرج الأيقوني هو أعلى ارتفاع في أفريقيا ويصل طوله لـ 385 متر، وهو شراكة بين مصر والصين، وتلك الشراكة ستدخل استثمارات كبرى تعود على الدخل القومي المصري بشكل قوي من حيث الاستثمارات والعملة الصعبة وتوفير فرص عمل وما إلى ذلك. 

وأضاف أن الدور الـ 74 ستكون بمثابة منصة مشاهدة على العاصمة الإدارية يستطيع الزائر من خلالها الاطلاع على كل ما يتواجد في العاصمة الإدارية إذ يطل على مجمع الوزراء وفندق الماسة، ومسجد مصر وكل شيء، وهذا هو اعلى ارتفاع موجود في أفريقيا بالكامل وليس فقط في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وواصل، أن العاصمة الإدارية بها أطول برج سكني في أفريقيا بمعدل 52 طابق، ومنطقة "مفتاح الحياة" سيكون بها ممشى لاستمتاع الأسر وما إلى ذلك من الناحية السياحية. 

جابر القرموطي مانشيت البرج الأيقوني العاصمة الادارية إفريقيا

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