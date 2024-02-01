أستاذ علاقات دولية: أوروبا تشهد حروبا أخرى في الفترة المقبلة

قال الدكتور علاء عبد الحفيظ، أستاذ العلاقات الدولية، إن كتاب "انحدار العالم" يتوقع حدوث حروب أخرى في القارة الأوروبية خاصة في شرق أوروبا، خاصة أن تلك المنطقة مازالت خاضعة لروسيا والعملة الروسية، ومن المتوقع أن تحدث محاولات من روسيا للتدخل في دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق.

الصين ستصعد على المدى القريب دوليا

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "إي تي سي"، أن الكتاب أيضا يتحدث أن الصين ستصعد على المدى القريب، ولكنها ستسقط على المدى المتوسط، إذ أن الصين واحدة من الدول القديمة والقوية، وتعود لقوتها السابقة إذ أنها كانت امبراطورية قوية وتحاول إحياء مكانتها من جديد، ولكنه يرى أن الصين لم تعد شيوعية مثلما كانت في البداية.

وتابع أن رئيس الصين الحالي يقدم نفسه على أنه خليفة الزعيم الشيوعي، ودائما يرون نفسهم أنها لا تُقهر بسبب القوة الديموغرافية، ولكنه يرى أن هذا الأمر سيسقط على المدى المتوسط، إذ أن سكان الصين تتقدم في السن فضلا عن سياسة كل اسرة تنجب طفل واحد سيقلل من أعداد سكان الصين.