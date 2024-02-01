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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس العاصمة الإدارية: إقبال شديد على الوحدات ومتاحة لكل فئات الشعب

نائب رئيس جهاز العاصمة
نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية

خصص الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة في برنامجه "مانشيت" المذاع عبر قناة "سي بي سي" عن العاصمة الإدارية الجديدة، والمشاريع المقامة عليها. 

العاصمة الإدارية متاحة لكل فئات الشعب 

وقال نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة في لقاء مع جابر القرموطي، إن العاصمة الإدارية الجديدة متاحة لكافة طبقات المجتمع، ويوجد التزام كامل أن تكون متاحة لكافة المصريين، وسيتم إنشاء وحدات سكنية لكافة الفئات، ولكن المستوى الحالي هو مستوى فاخر. 

وأضاف، أن العاصمة الإدارية ليس عليها سور، وإنما متاحة لكل المواطنين، واي شخص قادر على دخولها من طبقات المجتمع المختلفة، "ممكن أي حد يشتري فيها، والسعر في متناول المواطن العادي، وكان فيه إقبال شديد لما طرحنا الوحدات لكل طبقات المجتمع". 

وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة اصبحت حلم حُقق على ارض الواقع، والجميع سعيد بما تم تحقيقه داخل العاصمة الإدارية الجديدة. 

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