ماذا بعد الاعتذار؟.. الكومي يكشف المنتظر من اتحاد الكرة بعد الخروج الأفريقي



كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن خطة تطوير الكرة المصرية، والموضوعة من جانب الجبلاية بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" أتقدم بصفتي كعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة بخالص الإعتذار لجموع الشعب المصري على الخروج المؤسف لمنتخبنا الوطني ".

وأردف:" أوجه السؤال لنفسي وإلى باقي أعضاء مجلس اتحاد الكرة " وماذا بعد الإعتذار"،

كان يجب البناء والتطوير عند الفشل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية لثلاثة دورات متتالية ، والإعتذار يجب أن يكون على أرض الواقع وبحث أسباب الإخفاق في المنتخبات المختلفة وسبل العلاج".

وزاد :" لابد من الإستعانة بخبراء الكرة المصرية مثل حسن شحاتة وهاني رمزي والقامات الاعلامية مثل حسن المستكاوي ومحمد سيف وفتحي سند ، مع الإستعانة بأساتذة كلية التربية الرياضية للإستفادة من الجانب العلمي".

واكد قائلا :" اتحاد الكرة رغم الإخفاق إلا أنه حاول عمل تطوير لمنظومة الكرة المصرية من مسابقات الناشئين وحتى الكبار".



