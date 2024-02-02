عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السر عند محمد سامي.. مي كساب تكشف مصير جعفر العمدة 2

مي كساب
مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب مصير مسلسل جعفر العمدة 2 بعد تأجيل تنفيذه خلال موسم دراما رمضان 2024 رغم الإعلانات والتعاقدات التي تم الكشف عنها سابقا. 

 

وقالت مي كساب في تصريحات لها على هامش تكريمها بمهرجان التميز والإبداع، إن السر لدى المخرج محمد سامي الذي لم يرض عن السيناريو بعد كتابته وقرر تأجيل العمل، ولكن لا يوجد قرار نهائي في الأمر حتى الآن. 

 

 

وتحدثت مي كساب عن فقدانها الكثير من الوزن، وقالت إن الصحة نعمة ويجب الحفاظ عليها ورعايتها، وكشفت عن مشاركتها في مسلسل العتاولة في دراما رمضان 2024. 

 

أشادت الفنانة مي كساب بدور الفنان أحمد السقا ضم أحداث مسلسله جولة أخيرة الذى أنطلقت أولي حلقاته منذ أيام .

 

وكتبت مي كساب عبر صفحتها بموقع  فيس بوك: عظمة على عظمة يا دكتور يحيى، أداء تمثيلي عالي جدًا، وإخراج عظيم وسيناريو متماسك جدًا، وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وموسيقى عمل فني متكامل مشرف، مبروك يا أحمد يا سقا يا نجم يا كبير تاريخ مشرف دايمًا، ناجح ومكسر الدنيا وليا الشرف إني جمبك السنة دي في العتاولة، ربنا يدينا من كرمه وفضله.

مي كساب التميز والإبداع الفنانة مى كساب الفنان احمد السقا المخرج محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

موضوعات متعلقة

رمضان 2024.. نيولوك هاني رمزي في مسلسل بدون مقابل

السيمفوني بالأسلوب البرازيلي على المسرح الكبير

في حضور أحمد حلمي وعمرو يوسف.. حماقي يصور ابنته فاطمة مع ميسي

مستوحاة من Sway.. جيسون ديرولو يطرح "سبايسي مارجريتا" مع مايكل بوبلي

تعرف على أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في عيد الحب

اليوم .. حفلان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

بمجموعة من أفلام التحريك| افتتاح نادي سينما الطفل بالمركز القومي الثلاثاء المقبل

لم أتوقع رد الفعل.. شهد شعراوي تكشف كواليس مشاركتها في حالة خاصة

ترشيحاتنا

فلوس وشغل وعلاقات جديدة.. الأبراج الأكثر حظا في فبراير 2024

الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة طبقا للقانون

للمتلاعبين فى الأسعار.. صدمة جديدة تواجه تجار الذهب

لماذا يأتي الأموات لبعض الناس في الأحلام وخاصة الأحباب؟.. علامات مهمة جدًا

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

كارت الخدمات المتكاملة.. دليلك الشامل للمزايا وأماكن وشروط التقديم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتش عن الأعلاف|تحرك أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب رمضان.. كم يصل الكيلو؟

لهذا السبب.. امرأة تطلق ثعبانا ساما على زوجها في الهند

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ