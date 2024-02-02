عبد اللهيان: إيران لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب والتركيز على الوقف الفوري للحرب

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب، موضحا أنه يجب على الدول التركيز على الوقف الفوري للحرب، وعلى الحل السياسي لأزمة غزة والضفة.

وحسب وكالة الأنباء الإيراية "إرنا"، تباحث حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، حول التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك المحادثات بين رئيسي البلدين في الرياض ومكالمتهما الهاتفية الأخيرة، واتفقا على مواصلة الاتصالات والاجتماعات في المستقبل.

من جهته، لفت أمير عبد اللهيان إلى تصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا والقلق بشأن استمرار النهج المسبب للتوتر لبعض اللاعبين من خارج المنطقة، معتبرا أن "جذور الأزمة تكمن في استمرار الحرب على غزة والاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني".

وأردف: "إيران لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب، لأننا لا نرى في الحرب حلاً للأزمات المتفاقمة في المنطقة"، متابعا: "على جميع الدول التركيز على الوقف الفوري للحرب والجرائم ضد غزة، وعلى الحل السياسي للأزمة في غزة والضفة الغربية".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره لجهود الحكومة المصرية في مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مؤكدا استعداد إيران لإرسال المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني المظلوم بمساعدة وتنسيق الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

ووفق "إرنا"، شدد الطرفان في هذه المحادثة على "ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وتقديم المساعدة لهذا الشعب، ومعارضة الخطط الصهيونية الهادفة إلى إعادة توطين الفلسطينيين قسرا في مصر والأردن بشكل جدي وفعال".

وأكد الوزيران "أهمية الجهود الجماعية لدول المنطقة للحفاظ على الاستقرار والسلام"، مشددان على أن "وقف الحرب على غزة مفتاح إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت "إرنا".